PDL White Ocean 2018 com cariz solidário

Ponta Delgada é palco, no próximo sábado, dia 4 de agosto, da 4.ª edição da PDL White Ocean, um “evento-âncora que assegura a notoriedade e leva o potencial turístico e económico da cidade", disse o presidente da autarquia, na apresentação do evento que teve lugar esta terça-feira.

Na ocasião, José Manuel Bolieiro, enalteceu a componente solidária e social do evento, isto porque entre as 19h30 de sábado e as 5 horas do domingo vão ser recolhidos, ao longo de todo o recinto, donativos que irão reverter a favor da construção do centro de dia e noite da ALZA – Associação Alzheimer Açores.





O autarca, citado em nota de imprensa, destacou, igualmente, o facto de a PDL White Ocean apresentar-se como “uma das maiores festas do país e a maior dos Açores”, com uma capacidade mobilizadora ímpar. No ano passado participaram no evento 50 mil pessoas, numa cidade “cosmopolita e atrativa” e num evento que capta cada vez mais a atenção e o interesse de turistas nacionais e internacionais.







José Manuel Bolieiro, congratulou-se também com o crescente envolvimento dos parceiros, comércio e restauração, e patrocinadores, que asseguram, em conjunto com o município de Ponta Delgada, o sucesso da festa, “feita por todos e para todos”.





Este ano, estão criados 22 palcos distribuídos pelo centro histórico da cidade com a participação de mais de 150 artistas. A animação musical será complementada por performances com artistas nacionais e internacionais, exposições e Arte Viva. Refira-se ainda a aposta na imagem através de ecrãs de led e na iluminação cénica do centro histórico da cidade.





José Manuel Bolieiro, acompanhado pela vereadora da Cultura, Maria José Duarte, e pelo produtor Paulo Silva, da Fábrica de Espetáculos, revelou que a PDL White Ocean é um evento cada vez mais amigo do ambiente, refere a nota.





Este ano, manteve-se a aposta na utilização de materiais reciclados na decoração da cidade e vão ser reforçadas as equipas de limpeza e recolha de resíduos durante a após o evento. Entretanto e no próximo ano vão ser utilizados copos reutilizáveis e com retorno.





A PDL White Ocean pressupõe como dress code roupa branca, sendo que a cidade também se irá apresentar decorada de branco e com apontamentos alusivos ao mar. Nos hotéis, irão ser distribuídos chapéus alusivos ao evento.