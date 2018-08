PCP está preocupado com o estado de degradação da maioria das vias de circulação do Faial

O PCP/Açores está preocupado com o estado de degradação em que se encontra a maioria das vias de circulação da ilha do Faial, nomeadamente o seu pavimento, colocando em causa a segurança de quem necessita de circular por aquelas estradas

Desta forma, o PCP através da sua representação parlamentar na Assembleia Legislativa Regional, quer saber se o Governo dos Açores tem algum plano estruturado, de curto e médio prazo, para uma intervenção global nas vias regionais da ilha do Faial.





Num requerimento enviado à Assembleia Legislativa Regional, o PCP questiona ainda o Executivo relativamente ao valor orçamentado para o ano corrente, quanto já foi executado e que vias foram já intervencionadas.





Em comunicado, o partido refere alguns exemplos “mais flagrantes desta situação, como a Estrada Regional entre o Aeroporto e a variante da Feteira e a zona da freguesia de Pedro Miguel”.





Por isso “é urgente a definição de prioridades para a recuperação da rede viária do Faial, a rede regional e agrícola”, referem, considerando que “é necessário a existência de cooperação do Governo Regional com a Câmara Municipal da Horta, para a reabilitação das vias que são da sua responsabilidade”.