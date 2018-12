PCP/Açores responsabiliza governo regional pela atual situação da SATA

“O grande responsável pela situação da SATA tem sido os sucessivos governos regionais, pelas falhas sistemáticas que tem cometido e este processo é mais um exemplo claro”, disse o líder do partido em comunicado.





Reafirmando que o PCP é contra a privatização da SATA, Vitor Silva defende que o processo de “reestruturação da empresa deve passar pelo investimento público, seja da Região ou da Região em parceria com o Estado ou com a Madeira; ou até mesmo um investimento tripartido, entre as duas Regiões Autónomas e o Estado”.





Sobre as indicações deixadas pela comissão de acompanhamento da privatização da Azores Airlines, Vitor Silva diz que este processo vem provar “algo que temos vindo a dizer: que não basta nomear comissões de acompanhamento. É preciso criar as condições e dar os instrumentos, para que as comissões possam desenvolver o seu trabalho e, acima de tudo, ter a humildade de ouvir as sugestões, recomendações e preocupações, das referidas comissões, o que neste caso especifico não aconteceu”.