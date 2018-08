PCP/Açores pede "urgente reforço" de medidas contra a seca na região

As mais lidas

A nota dos comunistas açorianos centra-se na seca que vem afetando a ilha das Flores, nomeadamente a freguesia de Ponta Delgada, mas o problema atravessa várias ilhas do arquipélago neste verão.

O partido sustenta: "Com a máxima celeridade e urgência" torna-se necessário "o reforço destas medidas no sentido de evitar a falência total das explorações".

Perante a situação que se vive, e apesar de medidas tomadas pelo Governo Regional no sentido de minorar os efeitos da situação de seca, estas são, advoga o PCP, "manifestamente insuficientes".

"A situação é de tal forma preocupante, angustiante e grave que em pleno verão, altura em que os lavradores/produtores deveriam estar a proceder à engorda dos seus animais para abate/exportação no final do verão se veem na necessidade de recorrer ao corte de incenso e cana roca para manter vivos os seus animais", sustentam os comunistas em nota de imprensa.

O PCP/Açores, representado no parlamento regional pelo deputado João Paulo Corvelo, pediu este domingo ao executivo açoriano um "urgente reforço" de medidas contra a seca, nomeadamente na ilha das Flores.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok