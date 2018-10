Paulo Renato Silva prejudicado por problemas mecânicos

A dupla Paulo Renato Silva/Márcio Martins marcou presença no Pico, ao volante de um Renault Clio 1.8 16v da "PAC Racing" com que já foram campeões regionais em 2015, da categoria VSH/2 Rodas Motrizes, no entanto, a prova não lhes correu de feição.

Numa participação que visava o lazer e "o gosto pelos ralis, como vou fazendo em várias ilhas, sempre que é possível", explicou o piloto, citado em comunicado, a dupla começou mal com um engano na Super Especial, perdendo aí muito tempo.







Depois "tentamos manter um ritmo vivo, mas a prova estava muito difícil, com os pisos muito destruídos, além do que tivemos problemas com o acelerador do Clio. Enfim, não foi um fim de semana fácil", disse Paulo Renato Silva, que terminou em 17º da geral absoluta.