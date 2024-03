Paulo Raimundo já votou em Alhos Vedros e espera grande participação

“Estamos nos 50 anos do 25 de Abril, é um bom momento para afirmar Abril também por essa perspetiva do direito ao voto, que custou tanto a conquistar e era uma boa forma de afirmar Abril com uma grande participação eleitoral”, afirmou Paulo Raimundo aos jornalistas, depois de depositar o boletim de voto na urna da secção 16.

As mesas de voto estarão abertas até às 19:00 em Portugal Continental e na Madeira, enquanto nos Açores abrem e fecham uma hora mais tarde em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Concorrem a estas legislativas antecipadas 18 forças políticas, menos três do que nas eleições de 2019 e 2022.

Nas legislativas anteriores, em 30 de janeiro de 2022, a taxa de abstenção situou-se nos 48,54%, tendo-se verificado uma descida em relação às legislativas de 2019, nas quais a taxa de abstenção atingiu o número recorde de 51,43%.