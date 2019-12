Paulo Moniz defende em Helsínquia atenção reforçada para as Regiões Ultraperiféricas

O deputado congratulou-se, ainda, pelo acolhimento do ponto sobre as RUP, "um contributo nosso e proposto pela delegação portuguesa, que significa uma alteração aos pontos da reunião que evidencia o comprometimento daquela Conferência com as RUP", disse, citado em comunicado.





O vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República integrou a delegação portuguesa à 62ª Reunião Plenária da Conferência das Comissões Parlamentares para os Assuntos da União dos Parlamentos da União Europeia (COSAC), onde chamou a atenção para a recente passagem do Furacão Lorenzo pelos Açores, frisando que as Alterações Climáticas "estão a tornar extremamente incisivos os impactos das tempestades, que têm assolado o Atlântico Norte, onde estão inseridos os Açores, por vezes de forma extrema".





O social democrata destacou a grande importância dos Açores e da Madeira, "como regiões arquipelágicas portuguesas, e no âmbito das Alterações Climáticas, pela forma como estas sempre afetaram as nossas ilhas", considerando que a temática "deve merecer uma atenção particular por parte da União Europeia, num sub-sistema da estrutura de Proteção Civil, já existente, mas que pode melhorar", disse.





Na sua intervenção, Paulo Moniz alertou, também, para a importância da economia circular em regiões como os Açores, "já que constitui uma oportunidade para resolver um problema que nos é muito caro, no caso o desemprego jovem", avançou.