Paulinho 'salva' Sporting ao 'cair do pano'

O triunfo por 3-2 dos ‘leões’ foi consumado aos 90+9 minutos, pelo avançado português, depois de Essende e Nuno Moreira terem ‘anulado’ o ‘bis’ que Viktor Gyökeres assinou na primeira parte.

O sueco, reforço mais caro da história do Sporting, anotou dois golos nos quais se destaca a execução, pela forma como tirou os adversários da frente e se enquadrou para a baliza, para finalizar com remates potentes e fora do alcance do guarda-redes do Vizela.

Horas antes, o Gil Vicente demonstrou enorme ‘vitalidade’ no arranque do campeonato, aplicando uma ‘mão cheia’ ao Portimonense (5-0), que lhe permite liderar provisoriamente a competição.

Antes de Gyökeres, já o japonês Kanya Fujimoto tinha sido o primeiro a ‘bisar’ nesta I Liga, em Barcelos, dando início à goleada dos gilistas que seria completada por Pedro Tiba, Tidjany Touré e Gabriel Pereira.

Tal como Famalicão – que bateu o Sporting de Braga no primeiro encontro desta edição, na sexta-feira (2-1) - Sporting e Gil Vicente, também o Casa Pia venceu nesta primeira ronda, ‘apadrinhando’ o regresso do Farense à I Liga.

Em Faro, perante os vice-campeões da II Liga da época passada, os ‘gansos’ venceram por 3-0, com tentos de Clayton, Paulo Roberto e Godwin, este último de grande penalidade.

A primeira jornada prossegue no domingo com os jogos Rio Ave-Desportivo de Chaves, Estrela da Amadora-Vitória de Guimarães e Arouca-Estoril Praia.

A ronda inaugural do campeonato fica concluída na segunda-feira, com a visita do campeão Benfica ao terreno do Boavista, já depois de o ‘vice’ FC Porto jogar no reduto do Moreirense.