Paulinho e Pedro Neto estreiam-se nos convocados da seleção, Pepe ausente

Os avançados Pedro Neto (Wolverhampton) e Paulinho (Sporting de Braga) integram pela primeira vez os ‘eleitos’ do selecionador Fernando Santos, tendo em vista os últimos encontros de 2020 da equipa das ‘quinas, entre os quais a receção à França, em 14 de novembro, e a visita à Croácia, três dias depois.

O defesa central Pepe (FC Porto) falha estes encontros, tal como o jogo particular diante de Andorra, em Lisboa, na quarta-feira, devido a lesão.

Em relação à última convocatória, Fernando Santos deixou de fora Bruno Varela (Vitória de Guimarães), Sequeira (Sporting de Braga), Daniel Podence (Wolverhampton, Ing), Rafa Silva (Benfica) e André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale).

O lateral esquerdo Mário Rui, que foi retirado da última convocatória, uma vez que foi impedido de sair de Itália devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, volta a estar nas escolhas, tal como José Fonte, Anthony Lopes e Cristiano Ronaldo, que testaram positivo ao novo coronavírus na anterior concentração da seleção.

A seleção portuguesa tem agendado um particular com Andorra, na quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, antes de receber os franceses no mesmo terreno, três dias depois, e de visitar os croatas, no dia 17, naqueles que serão os dois últimos encontros no Grupo 3 da Liga das Nações.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, detentor do troféu, lidera o agrupamento, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já estão afastadas da fase final.





Lista dos 25 convocados

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Rui Patrício (Wolverhampton, Ing) e Rui Silva (Granada, Esp),

Defesas: João Cancelo (Manchester City, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), José Fonte (Lille, Fra), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Ruben Semedo (Olympiacos, Gre), Mário Rui (Nápoles, Ita), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Domingos Duarte (Granada, Esp).

Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), William Carvalho (Bétis, Esp), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Renato Sanches (Lille, Fra), João Moutinho (Wolverhampton, Ing) e Sérgio Oliveira (FC Porto).

Avançados Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita), Trincão (FC Barcelona, Esp), João Félix (Atlético de Madrid, Esp), Pedro Neto (Wolverhampton, Ing) e Paulinho (Sporting de Braga).