Paula Ribeiro e Pacheco é a candidata dos Açores na lista do Aliança

“Paula Ribeiro e Pacheco é o nome eleito pelo Aliança Açores para integrar a lista de candidatos ao Parlamento Europeu”, indicou o partido num comunicado.

Na nota, o partido explica que Paula Ribeiro e Pacheco ocupará o sexto lugar na lista nacional do Aliança, encabeçada por Paulo de Almeida Sande.

A candidata será “também o elemento, dentro da lista nacional, que fará a ligação estreita com Paulo Sande no que aos assuntos dos Açores diz respeito”, sublinha o partido.

Natural do concelho da Ribeira Grande, São Miguel, a candidata, de 50 anos, é licenciada em Ciências Farmacêuticas, pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e "especialista em Genética Humana pelo Colégio de Especialidade de Análises Clínicas e de Genética Humana da Ordem dos Farmacêuticos".

É, desde 2002, funcionária do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, desempenhando atualmente funções de Técnica Superior de Saúde na área de Laboratório no Serviço de Patologia Clínica.

No Hospital de Ponta Delgada "é auditora interna e, por nomeação do Conselho de Administração, exerce ainda funções de membro do Grupo Transversal dos Laboratórios", informa o partido.

A lista do Aliança às europeias é liderada por Paulo Sande, que foi assessor do Presidente da República e chefe da delegação do Parlamento Europeu em Portugal, aparecendo em segundo lugar o vice-presidente da Aliança Bruno Ferreira Costa e, em terceiro, a irmã do presidente da Câmara do Porto, Maria João Moreira.

Daniela Antão, “advogada e gestora”, será a quarta da lista.

A lista completa será apresentada oficialmente hoje na sede da Aliança no Porto.