Património e Paisagem rural em discussão na Praia da Vitória

A Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira recebe quinta-feira, dia 18 de abril, pelas 14 horas, a conferência de comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, subordinado à temática do “Património e paisagem rural”, com abordagens de Assunção Melo, sobre “A Arquitetura Típica do Ramo Grande”, e de Pedro Parreira, sobre “Arqueologia: Um Tesouro Escondido na Praia da Vitória”.