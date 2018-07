O brasileiro Patrick foi oficializado como reforço do Santa Clara para as duas próximas temporadas.

O defesa lateral direito desvinculou-se do Benfica e assinou com a equipa até 2020, tornando-se assim o segundo elemento contratado para o lado direito da defesa, depois de ter sido assegurado Rui Silva, ex-Sp. Braga.



O jogador, de 27 anos, esteve na última temporada emprestado pelo Benfica ao Setúbal e já encontra-se em Penafiel juntamente com o plantel encarnado.