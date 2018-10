Patrícia Villas expõe “Rascunhos” no Museu Municipal da Ribeira Grande

Segundo refere nota enviada à imprensa, desde tenra idade que Patrícia Villas tem desenvolvido uma grande paixão pelas artes, variando entre a música, a dança, a pintura e o desenho. Em 2014/2015, por sugestão da sua amiga Teresa Viveiros, surgiu a ideia de ter aulas de pintura com o professor Victor Almeida, resultando daí as suas primeiras participações em exposições coletivas.



Em 2016, iniciou aulas de desenho com a professora e designer Vanessa Branco com o intuito de desenvolver e melhorar as suas técnicas neste género de arte.



Ainda em 2016/2017, teve a oportunidade de expor os seus trabalhos de pintura na Casa de Chá Pés Verdes, na sala de exposições do hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e no Museu Municipal da Ribeira Grande.