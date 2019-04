Patrícia Sampaio termina em quinto Grande Prémio de Antalya de judo

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio terminou este domingo na quinta posição a categoria de -78kg do Grande Prémio de Antalya, na Turquia, ao perder com a ucraniana Anastasiya Turchyn, no combate pelo bronze.

Patrícia Sampaio, que tinha vencido a medalha de bronze no Grande Prémio de Marraquexe, começou a prova com um triunfo por 'waza-ari' sobre a chinesa Chen Fei, no 'ponto de ouro', batendo depois, em apenas 15 segundos, a israelita Inbar Lanir, por 'ippon'.

Nas meias-finais, a portuguesa foi derrotada por 'waza-ari' pela cubana Kaliema Antomarchi, antes de perder com Tuchyn, por submissão, no 'ponto de ouro', no combate pelo bronze.

Na mesma categoria, Yahima Ramírez terminou na sétima posição, ao perder na primeira ronda da repescagem, igualmente frente a Anastasiya Turchyn, por acumulação de 'shidos' (penalizações).

Antes, Yahima Ramírez tinha vencido a turca Sumeyra Aykac, por 'ippon', e perdido com a alemã Anna Maria Wagner, igualmente pela pontuação máxima.