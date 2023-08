O passivo da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel (USISM) aumentou 9,6 milhões de euros (ME) em 2022, atingindo os 25,5 ME, de acordo com o Relatório de Gestão, divulgado pelo Governo Regional dos Açores, em resposta a requerimento do Bloco de Esquerda Açores.



No final do ano passado, a USISM, segundo o documento que o Açoriano Oriental consultou, tinha um total de Ativos na ordem dos 30 ME (mais 10 ME que no final de 2021), sendo que 22 ME dizem respeito a transferências previstas no Orçamento da Região Autónoma dos Açores que não foram recebidas. Destas, 11,6 MEdizem respeito a 2021, e 10,4 ME a 2022, tendo sido indicado pela Direção Regional da Saúde que fossem “contabilizadas como dívida a favor do serviço”.

Por outro lado, o Passivo registou um “aumento significativo”, lê-se no documento, passando de 15,9 ME em 2021 para 25,5 ME no ano passado. Um resultado fortemente influenciado pelo passivo aos fornecedores, que aumentou mais de 10 MEde um ano para o outro, situando-se no final de 2022 nos 21 ME.

De acordo com Relatório de Gestão, a USISMterminou 2022 com um resultado líquido de 722 mil euros (quando em 2021 foi de 8 ME), com a principal rubrica de rendimentos as Transferências e Subsídios correntes obtidos (71,8 ME, mais 2,7 ME que em 2021). Já nos gastos, pesaram as rubricas “Fornecimentos e Serviços Externos”, com 40,5 ME (mais 10,5 ME que em 2021) e “Gastos com Pessoal”, com 28 ME (praticamente idêntico a 2021).



Percentagem de cobertura de utentes bate recordes

No Relatório de Gestão é analisada, também, a atividade assistencial da USISM, que comporta os centros de saúde de Ponta Delgada, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo, Povoação e Nordeste.

O número de utentes inscritos manteve-se praticamente inalterado, com apenas mais 130 inscritos em 2022 (149.039), com uma taxa de cobertura de 94,5%, “a mais alta de sempre” assinala o documento.

Dos quase 150 mil utentes, 8125 não tem médico de família, um problema mais grave no Centro de Saúde de Ponta Delgada, onde 7.628 pessoas não têm cobertura. Em sentido contrário, nos centros de saúde de Vila Franca do Campo, Povoação e Nordeste, a resposta ronda os 99,9 e os 100%.

Escalpelizando a atividade assistencial, registou-se um aumento das consultas de Medicina Geral e Familiar (379.597 em 2022, mais 32 mil que no ano anterior), um valor justificado com a “contratação de novos médicos especialistas”. Em sentido contrário, foram feitas menos 76 mil consultas de enfermagem (379.597 em 2022), à conta da “diminuição justificada pelo fim da enorme campanha de vacinação massiva contra a Covid-19”.

Nas restantes atividades clínicas, as consultas de Medicina Dentária duplicaram (14.679), uma subida que se verificou também na Fisioterapia (12.247 consultas, mais 1.660 que em 2021)e Terapia da Fala (2.349, mais 71), sendo que nesta última, o documento sublinha a falta de resposta nos centros de saúde da Povoação e Nordeste, devido à “escassez de recursos humanos”.

No entanto, houve a registar diminuições noutras especialidades, com especial enfoque na Psicologia, que realizou menos de metade das consultas efetuadas em 2021. No ano passado, apenas 5.149 consultas realizaram-se, uma “quebra acentuada” em todos os centros de saúde da ilha de São Miguel mas mais assinalável nas unidades de VilaFranca do Campo, Povoação e Nordeste, justificada pela “diminuição de recursos humanos”.

Também a especialidade de Nutrição realizou menos consultas em 2021 (menos 31%), situando-se nas 6.678 o ano passado, principalmente nos maiores centros de saúde da ilha - Ponta Delgada e Ribeira Grande - à conta da falta de nutricionistas, explica o documento.

Já nas consultas de Serviço Social (11.056, menos 459 que em 2021), Terapia Ocupacional (1.365, menos 28) e exames de Cardiopneumologia (1.810, mais 810) não se verificaram flutuações significativas.



Menos recursos humanos

A Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel finalizou o ano passado com 955 trabalhadores, menos 85 do que em 2021. Uma redução explicada pela “rescisão contratual de trabalhadores contratados para fazer face à Covid-19”, mas também pela diminuição de funcionários em programas ocupacionais (em 2021, 97 pessoas estavam ao abrigo destes programas, essencialmente CTTS, número que baixou para 47 o ano passado).

A força laboral tem uma média de idade de 46,6 anos, sendo 79% do sexo feminino. De um ano para o outro, a USISM passou a contar com mais três médicos (126), mas menos oito enfermeiros (310), assim como menos 20 assistentes operacionais (260), menos 54 assistentes técnicos (162) e menos três técnicos superiores (47).