Passageiros não prioritários da Ryanair passarão a pagar segunda bagagem de mão

Segundo um comunicado divulgado pela companhia irlandesa de baixo custo, os viajantes sem embarque prioritário podem transportar gratuitamente uma pequena mala de mão e pagarão oito euros por uma bagagem até 10 quilogramas.

Com esta medida, que “não afetará 60% de todos os clientes”, a transportadora visa contrariar os atrasos nos voos por se reduzir o volume de segundas malas levadas para as portas de embarque. Até agora, a segunda bagagem era entregue gratuitamente no momento do embarque.

A bagagem até 10 quilos terá de ser entregue nas zonas de check-in, segundo a informação oficial disponibilizada no site da companhia. Para os volumes até 20 quilos o preço é de 25 euros.

As novas regras serão aplicadas nos embarques a partir de novembro e em todas as marcações de viagens feitas a partir de 01 de setembro.

“60% dos clientes da Ryanair não serão afetados por esta alteração de política de bagagem, porque 30% dos clientes já compra embarque prioritário e 30% já viaja apenas com uma mala pequena gratuita”, referiu a empresa.

Kenny Jacobs, responsável de marketing da empresa, garantiu que estas regras vão “acelerar o embarque e reduzir atrasos nos voos”.