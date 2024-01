Os partidos que concorrem às eleições regionais de 4 de fevereiro tiveram reações diversas relativamente à sondagem da Aximage para o Açoriano Oriental e Rádio Açores TSF. Mas, principalmente os de menor dimensão, alertam que os dados não tendem a mostrar a total realidade eleitoral e afirmam que a verdadeira sondagem vai decorrer no próximo domingo.

De todos os partidos, apenas a Iniciativa Liberal (IL) não prestou declarações relativamente à sondagem, uma vez que o coordenador da IL, Nuno Barata, recusou-se a comentar e questionou ainda a “seriedade”do estudo, após ser contactado pelo Açoriano Oriental.



“Sondagens não ganham eleições” salienta Bolieiro

No discurso da apresentação da agenda de governação da coligação PSD/CDS/PPM, o líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, assinalou que as “sondagens não ganham eleições. A única sondagem que conta é a do voto do povo nas urnas no dia 4 de fevereiro”, argumentou.



Açorianos têm “preferência” por Vasco Cordeiro

O presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, citado em nota de imprensa, realçou que os açorianos inquiridos na sondagem da Aximage “demonstram claramente uma preferência por Vasco Cordeiro para presidente do Governo Regional e não por José Manuel Bolieiro”.

Já à Lusa, o líder do PS/Açores adiantou que o Partido Socialista também tem as suas sondagens que, inclusive, dão o Partido Socialista a ganhar “em sítios onde” julgava não ganhar.



Chega não se orienta por números “irrealistas”

Questionado pela Lusa relativamente à sondagem da Aximage, o líder do Chega/Açores, José Pacheco, diz que as sondagens “valem o que valem” e que nunca se “orientou por amostras que atualmente até são irrealistas”.

“Somos nove ilhas e acredito que o Chega vai ter para cima de dois dígitos. Se calhar era melhor não se fazer sondagens para depois não estarmos a rir de números muito irrealistas”, afirmou José Pacheco, referindo-se à margem de indecisos.



Sondagens falham partidos de menor dimensão

Quem o afirma é o coordenador do BE/Açores, que relembrou, em declarações ao Açoriano Oriental, que “por regra”, o “histórico” de sondagens para as eleições legislativas regionais, costuma “falhar”, principalmente “no que diz respeito aos partidos que não os dois maiores”.

António Lima explicou ainda que a “verdadeira sondagem é no dia 4 [ de fevereiro] e é essa que todos temos que esperar”, acrescentando ainda que as pessoas devem “votar em convicção, em quem acham que deve estar no parlamento”.

Estudos dão ao PAN “um pouco de motivação”

Sobre a sondagem da Aximage, o porta-voz do PAN/Açores, em declarações à Lusa, referiu que estes estudos “valem o que valem”, admitindo que até possa ter dado “um pouco de motivação”, alegando que “os açorianos viram” que o PAN foi “um partido extremamente trabalhador nos últimos três anos” com propostas e iniciativas para as necessidades da Região.

“As pessoas têm que votar e não deixem que a abstenção ganhe”, acrescentou Pedro Neves.

Confiança da CDU “não abala” perante sondagens

Para o coordenador regional do PCP/Açores, Marco Varela, esta sondagem é uma “primeira amostra num universo limitado”, que “poderá indicar alguma tendência de resultados”, mas considera que a sondagem mais importante “será a de 4 de fevereiro”.

Em declarações ao Açoriano Oriental, Marco Varela diz também que o estudo “não abala a confiança e determinação para estes últimos dias”, mas sim “estimula mais para irmos ao encontro das preocupações e resolução de problemas dos açorianos”, reforça.



Eleitorado valoriza PSD e PS de forma “excessiva”

O líder do JPP/Açores, Carlos Furtado, entende que “há por parte do eleitorado, segundo essa sondagem, uma valorização excessiva e incompreensiva de como se valorizam os dois partidos do arco da governação que estiveram muito mal nesta legislatura, com pouca produção legislativa, pouco sensíveis aos problemas das pessoas”.

O líder do JPP incomoda-se com “a ideia de perceber que o eleitorado não está atento a essas situações” e que se corre o risco de a noite eleitoral “ser uma noite de injustiça”, indica Carlos Furtado à Lusa.

Livre preocupado com a subida da direita

A sondagem da Aximage causa preocupação devido à “subida da direita e a descida da esquerda”, indica ao AO, o porta-voz do Livre nos Açores, José Azevedo, realçando que os Açores precisam socialmente e ecologicamente “propostas de esquerda” e “nós vemos essas propostas” e “ideias novas” serem “preteridas pelos eleitores”.

José Azevedo alerta ainda que vê a “subida da direita”, como “uma colagem do PSDàs propostas da extrema direita”, propostas que têm um sentido “oposto àquilo que os Açores precisam”, sustenta.



ADN diz que sondagens “nunca batem certo”

Por sua vez, o líder do ADN/Açores, Rui Matos, afirmou, à Lusa, que está “mais do que provado que as sondagens nunca batem certo com aquilo que realmente acontece”.