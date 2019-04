Parque Século XXI recebe 'Éramos todos uma vez …em busca dos ovos perdidos'

No âmbito do protocolo celebrado entre o IAC-Açores e a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, o IAC-Açores elaborou um programa de atividades lúdico-pedagógicas que serão realizadas no Parque Século XXI, em Ponta Delgada, e que decorrerão ao longo de todo o ano de 2019.

Desta forma, nos próximos dias 18 e 19 de abril, o Parque Século XXI recebe o evento 'Éramos todos uma vez …em busca dos ovos perdidos', que consiste num jogo de pista em que levará as crianças “numa aventura pelo imaginário dos contos infantis, como porta de entrada para educar para os valores”, adianta comunicado do IAC-Açores, explicando ainda que as crianças e famílias que “nos visitarem nos dois dias do evento, serão convidadas a participar em vários desafios surpresa e em todos eles explorarão valores de cidadania e no final terão a merecida recompensa”.





Saliente-se que a parceria entre o IAC-Açores e a Secretaria Regional dos Transportes visa “promover as vivências ao ar livre, em família, através da atividade lúdica e pedagógica, encontrando no Parque Século XXI um espaço urbano privilegiado para o efeito”.





“Pretende-se ainda incentivar a parentalidade positiva através de momentos de lazer em que pais e avós são convidados a partilhar com filhos e netos momentos de brincadeira e descontração, levando-os também a aprendizagens que previnam contextos de risco e que promovam um melhor exercício dos Direitos das Crianças”, lê-se no comunicado.





O evento decorrerá nos dois dias, das 10 horas às 13 horas e das 14 horas às 17h30, sendo que o dia 18 de abril será reservado a ATLs, mediante inscrição prévia.