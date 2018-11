Parque Escola é o "programa de referência na educação ambiental para crianças e jovens"

“O Governo dos Açores tem desenvolvido, implementado e dinamizado uma estratégia que se baseia na importância da educação ambiental, como ponto de partida para a disseminação e troca de informações sobre o nosso vasto e rico património natural, parte integrante da nossa identidade”, frisou Marta Guerreiro em nota publicada no Gacs.







Marta Guerreiro, que falava à margem da apresentação do livro 'O incompreendido Tubarão João', elaborado no âmbito do programa Parque Escola, por Paula Vieira e Alejandro Vila, colaboradores do Aquário do Porto Pim - Estação de Peixes Vivos, salientou que o livro "nasceu da necessidade de criar um recurso que, de forma lúdica, descontraída e cativante, motivasse os mais jovens para aprendizagens relacionadas com o ambiente e a conservação da biodiversidade marinha da nossa Região, bem como sobre as ameaças de poluição, onde o plástico se constitui com um dos principais problemas”.







As dinâmicas de leitura e exploração deste recurso já abrangeram cerca de 250 alunos e mais de três dezenas de professores, através das atividades e leituras realizadas em mais de 15 sessões pelo Aquário do Porto Pim.