Parque de campismo abre esta quarta-feira

À semelhança das edições anteriores, o Monte Verde Festival 2018 conta com um parque de campismo que reúne todas as condições para que os festivaleiros se sintam em casa, diz nota de imprensa que explica ainda que o local está equipado com chuveiros, WC’s, zonas para higiene pessoal, posto de segurança, zona de restauração, mercearia, ponto para carregamento de telemóveis, sombras e relvado sintético que permite aos campistas terem uma estadia com todas as condições.





O parque de campismo possui ainda uma bilheteira própria onde poderão trocar o seu bilhete pela pulseira bem como efetuar o carregamento da mesma.





A bilheteira de campismo servirá de apoio a todos os campistas instalados, sendo que esta funcionará durante os três dias do festival das 9h30 até às 16 horas.





Refira-se que a saída do parque de campismo poderá ser feita até às 12 horas do dia 13 de agosto.