Parlamento recomenda reforço dos apoios sociais aos despedidos da COFACO

O projeto de resolução do PCP recomenda que o Governo adote um regime especial e transitório para acesso, majoração do valor e prolongamento dos apoios sociais aos desempregados nos concelhos da Madalena do Pico, Lajes do Pico e São Roque do Pico.

A fábrica na ilha do Pico anunciou no início de janeiro o despedimento da totalidade dos trabalhadores - mais de 160 -, prometendo a readmissão no futuro, aquando da construção de uma nova unidade, da maioria dos quadros.

Do CDS-PP foi aprovado uma resolução a recomendar ao Governo que melhore as condições na Escola Básica de São Romão, em Mesão Frio, Guimarães, distrito de Braga.

As resoluções do parlamento não têm força de lei, sendo, na maioria das vezes, recomendações ao Governo ou outras entidades oficiais.