Parlamento deu exemplo de como se compatibiliza uma comemoração com regras de proteção

"A Assembleia da República deu um exemplo [com as comemorações do 25 de Abril] de como se pode compatibilizar uma data importante para o nosso país com regras de controlo de infeção, com regras de segurança e de proteção da saúde", vincou Graça Freitas, na conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a pandemia.

A responsável salientou que a Assembleia da República tem um plano de contingência "excelente" e que acautela todas as situações, seja a cerimónia que hoje se realizou, seja plenários que se realizam naquele local.

Graça Freitas sublinhou ainda que as máscaras "podem e devem ser usadas em meios interiores, quando não permitirem o distanciamento social", sendo que, quando esses meios permitem o distanciamento social, estas não se justificam.

A ministra da Saúde, Marta Temido, também presente na conferência de imprensa, realçou que o Serviço Nacional de Saúde "respondeu com eficácia num quadro difícil", fazendo-se "a prova de que tinham razão aqueles que o construíram".

Por isso, vincou, há a obrigação de o "manter, reforçar e melhorar, como pilar do estado democrático e social".