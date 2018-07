Parlamento aprova recomendações ao Governo para ampliação do aeroporto da Horta

A Assembleia da República aprovou, na generalidade, quatro recomendações ao Governo para ampliar e melhorar a capacidade operacional da pista do aeroporto da Horta, na ilha do Faial.

Os quatro projetos de resolução de iniciativa dos grupos parlamentares do PS, CDS-PP, PSD e PCP foram votados em conjunto e aprovados por unanimidade em plenário, baixando agora as recomendações à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

As recomendações ao Governo visam a ampliação da pista para 2050 metros, superando os atuais 1595 metros, o que permitirá melhorar a capacidade operacional da pista do aeroporto, minimizando a limitação de operação de alguns aviões que atualmente existe.

Também o parlamento do Açores tinha aprovado, a 20 de abril, várias propostas no sentido de tentar assegurar que a obra de ampliação da pista do aeroporto da Horta fosse incluída na renegociação do contrato de serviço público aeroportuário.