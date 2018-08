Parecer favorável do governo ao projeto de descarga de águas resíduais da nova fábrica da Cofaco

As mais lidas

Neste contexto, deu-se por concluída a apreciação do projeto da nova unidade industrial por parte da autoridade ambiental, tendo sido enviada ao promotor a correspondente proposta de licença de descarga de águas residuais industriais, refere nota do Executivo.

A Direção Regional do Ambiente emitiu hoje parecer favorável ao projeto de descarga das águas residuais provenientes da nova unidade industrial de transformação, processamento e congelação de pescado da Cofaco, a construir na avenida Padre Nunes de Rosa, na Madalena, ilha do Pico.

A direção regional do Ambiente emitiu, esta segunda-feira, parecer favorável ao projeto de descarga das águas residuais provenientes da nova unidade industrial da Cofaco.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok