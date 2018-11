Parceria CTT e AliEpress resulta em 300 mil encomendas

As mais lidas

O diretor de E-Commerce da empresa portuguesa, Alberto Pimenta, afirmou que “o volume de encomendas obtidas através desta parceria entre os CTT – Correios de Portugal e o AliExpress, do grupo AliBaba, confirma que os portugueses estão cada vez mais predispostos a comprar online e que têm confiança no e-commerce, ainda mais se estiverem envolvidas marcas que lhes inspirem confiança”.

Durante o período de promoções do Single’s Day (de 11 a 12 de novembro), um evento muito semelhante ao “Black Friday”, foram expedidas cerca de 300 mil encomendas e/ou pacotes postais para Portugal, para as quais a parceria entre os CTT e o AliExpress “contribuíram de forma decisiva”, sublinham os CTT em comunicado.

A parceria entre os CTT – Correios de Portugal e o AliExpress, do grupo Alibaba, para o Festival de Compras do AliExpress ajudou a quase duplicar o número de encomendas a partir de Portugal, anunciou a empresa portuguesa.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok