Paralelo - Festival de Dança promove a Warm Up Party Paralelo #2 no Raíz Club

A organização do Paralelo - Festival de Dança está a dinamizar a Warm Up Party Paralelo #2, que decorre quarta-feira, dia 19 de junho, no Raíz Club, pelas 22 horas e tem como principal objetivo dar a conhecer o próprio Festival de Dança ao público em geral e afirmar a sua presença e missão no sector cultural.



A Warm Up Party conta com as performances musicais de The Mauskovic Dance Band, Afterclapp e do VJ Alpha + Channel. Os bilhetes estão à venda no Estúdio 13, La Bamba Bazar Store e 3/4 Café. O bilhete único custa 8 euros, e o bilhete de 12 euros dá acesso à festa e à performance "Farde-Moi", integrada na programação oficial do Festival, que irá acontecer dia 4 de outubro, às 21h30 no Teatro Micaelense.



O Paralelo - Festival de Dança é uma iniciativa do coletivo 37.25 - Núcleo de Artes Performativas. A primeira edição aconteceu em 2017 e este ano regressa à cidade de Ponta Delgada para a segunda edição que decorre entre os dias 27, 28 e 29 de setembro e 3,4 e 5 de outubro.



A programação do Festival é composta por performances, aulas, mostras de vídeo-dança, residências artísticas e música.