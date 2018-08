“Para este PSD/A o aumento do emprego é motivo de insatisfação”

“Este PSD que acusou, no passado, o Partido Socialista e o Governo dos Açores de serem responsáveis pela maior taxa de desemprego da Região, é o mesmo que agora é incapaz de reconhecer o mérito e o trabalho desenvolvido na contínua redução da taxa de desemprego, há 16 trimestres consecutivos”, reagiu assim Francisco César às declarações de António Vasco Viveiros, em relação à estatística do emprego do 2.º trimestre de 2018.