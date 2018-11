Papa reza pelos afetados dos incêndios na Califórnia e nevões no Estados Unidos

O papa Francisco dedicou este domingo, no Vaticano, uma oração especial aos afetados pelos incêndios que devastaram a Califórnia e pelas nevões que se abatem na costa Este dos Estados Unidos da América.

“Uma oração especial para com os afetados dos incêndios que estão a devastar a Califórnia e agora também pelas vítimas das geadas na costa Este dos Estados Unidos”, disse Francisco ao terminar de rezar o Angelus da janela do palácio Apostólico do Vaticano.

O papa pediu “que o Senhor acolha na sua paz os defuntos e conforte os familiares e ajuda a todos os que estão a trabalhar nas tarefas de socorro”.

Segundo os últimos dados, os incêndios causaram pelo menos 76 mortos, enquanto 1.300 pessoas permanecem desaparecidas.

O incêndio praticamente devastou Paradise, vila de 27 mil habitantes, e destruiu parcialmente as localidades vizinhas de Magalia e Concow. Quatro dos corpos foram encontrados em Paradise, o outro em Concow.

As chamas daquele que é o incêndio mais mortífero da história da Califórnia desde que existem registos consumiram já mais de 570 quilómetros quadrados.

Enquanto isso, na costa Este dos Estados Unidos caíram nevões e chuvas geladas que causaram já vários mortos.