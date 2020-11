Papa lembra em oração as vítimas da pandemia

“Hoje rezamos por todos os Fiéis Defuntos e especialmente pelas vítimas do coronavírus: por aqueles que morreram sozinhos, sem o carinho dos seus entes queridos; e por todas as pessoas que deram a vida ao serviço dos doentes”, escreveu Francisco, na sua conta do Twitter.

Devido à pandemia, o Papa Francisco não deixará o Vaticano para celebrar a Missa dos Mortos como noutros anos, realizando apenas de forma estritamente privada no Cemitério ou Campo Santo Teutónico, localizado dentro do Estado do Vaticano.

Depois do serviço religioso, o Papa desloca-se às Grutas do Vaticano para lembrar os Papas falecidos.

Na manhã do dia 5 de novembro, o Papa Francisco presidirá a missa pelos cardeais e bispos falecidos.