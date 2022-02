Papa Francisco, Greta Thunberg e David Attenborough na lista para Nobel da Paz

Um dia após o fim do prazo para o envio de candidaturas ao Nobel, 31 de janeiro, alguns nomes foram revelados pelos patrocinadores das respetivas candidaturas, mas a lista completa dos candidatos continua a ser um segredo bem guardado durante pelo menos 50 anos, como exigem os estatutos do galardão.

Na lista dos candidatos conhecidos, encontram-se muitos ‘repetentes’ das nomeações: o papa Francisco, a ativista sueca da causa climática Greta Thunberg e o naturalista britânico e incansável defensor do ambiente David Attenborough, proposto em conjunto com os Especialistas em Biodiversidade da ONU (IPBES).

Exatamente um ano após o golpe militar na Birmânia, agora Myanmar, um deputado norueguês anunciou hoje ter apresentado a candidatura do “Governo de unidade nacional”, remanescente do Governo de Aung San Suu Kyi derrubado a 01 de fevereiro de 2021.

“É o único Governo legítimo na Birmânia”, declarou à agência noticiosa francesa AFP Ola Elvestuen, deputado do pequeno partido Liberal, sobre esse Governo de resistência formado a 16 de abril por deputados depostos e representantes de minorias étnicas.

Myanmar encontra-se mergulhado no caos desde que o exército, alegando fraudes em massa, anulou as eleições legislativas ganhas pelo partido de Aung San Suu Kyi e derrubou o Governo que ela – prémio Nobel da Paz 1991 – liderava ‘de facto’.

Entre as outras candidaturas reveladas, está também a do movimento de desobediência civil em Myanmar, proposto por um académico norueguês.

E ainda a da opositora bielorrussa Svetlana Tikhanovskaïa, apresentada pelo Instituto de Investigação sobre a Paz de Oslo (PRIO).

Tikhanovskaïa “desempenhou um papel de primeiro plano na contestação não-violenta ao [Presidente Alexander] Lukashenko e às autoridades bielorrussas, apelando em simultâneo para eleições justas e para o fim da violência contra aqueles que se manifestavam contra os abusos do atual regime”, sublinhou Henrik Urdal, diretor do PRIO.

Dezenas de milhares de pessoas (deputados e ministros de todos os países, antigos laureados, alguns professores universitários, etc.) estão habilitados a submeter uma candidatura ao prémio Nobel da Paz.

Os cinco membros do comité Nobel norueguês terão também a possibilidade de colocar nomes em cima da mesa na sua primeira reunião destinada a analisar as candidaturas, a 04 de março.

Outra deputada norueguesa indicou ter proposto o ministro dos Negócios Estrangeiros de Tuvalu, Simon Kofe, que causou um forte impacto com o discurso dirigido à conferência internacional sobre o clima COP26, filmado de pé dentro do oceano, com água pelas coxas.

“Tuvalu e as outras nações insulares do Pacífico estão a fazer um trabalho importante para nos despertar e solucionar a maior ameaça a uma paz global duradoura: a crise climática”, escreveu Guri Melby na rede social Twitter.

Outros nomes circulam na imprensa norueguesa: o Conselho do Ártico, o portal Wikileaks, a delatora Chelsea Manning, a iraniana Masih Alinejad, que faz campanha contra a obrigatoriedade de uso do véu pelas mulheres, ou ainda a NATO, no contexto das tensões entre o Ocidente e a Rússia em torno de uma possível ofensiva russa à Ucrânia.

Numa altura em que a atualidade mundial é há dois anos dominada pela pandemia de covid-19, indivíduos e organizações que combatem a ameaça à saúde foram também provavelmente nomeados.

Ser proposto como candidato ao prémio não significa, por si só, uma indigitação por parte do comité Nobel.

Como de costume, o nome do ou dos laureados será anunciado no início de outubro em Oslo.

Em 2021, o Nobel da Paz distinguiu dois jornalistas defensores da liberdade de imprensa, a filipina Maria Ressa e o russo Dmitri Muratov.