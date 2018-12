Papa Francisco envia dinheiro para ajudar vitimas do Tsunami na Indonésia

O papa Francisco vai ajudar financeiramente as vítimas do recente tsunami na Indonésia, que causou 426 mortes, milhares de feridos, desalojados e desaparecidos, anunciou este sábado a Santa Sé.

O pontífice vai enviar uma primeira contribuição para ajudar a população indonésia nesta fase de emergência, não sendo ainda conhecida a verba que será oferecida.

O estreito de Sonda, que separa as ilhas de Java e Sumatra, registou, há uma semana, um tsunami que provocou 426 mortos, milhares de desaparecidos, 7.202 feridos e mais de 40 mil sem abrigo.

Também hoje, o papa Francisco condenou o “insensato e brutal” atentado que ocorreu na sexta-feira na cidade egípcia de Gizé, nos arredores de Cairo, que provocou quatro mortes e uma dúzia de feridos.

As declarações do pontífice foram transmitidas seu pelo secretário de Estado, Pietro Parolin, que enviou um telegrama ao presidente do país árabe, Abdelfatah al Sisi.

Na carta, Parolin afirma que o papa "ficou profundamente entristecido ao saber do recente" ataque em Gizé.

Na tarde de sexta-feira, uma bomba explodiu na área das pirâmides de Gizé, no momento em que passava um autocarro com turistas do Vietname.

O ataque provocou a morte de três turistas vietnamitas e do guia do grupo, que era de nacionalidade egípcia.

Após o ataque, as forças de segurança do Egito assassinaram 40 supostos terroristas.