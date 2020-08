Papa escolhe italiano Fabio Salerno como seu novo secretário pessoal

Salerno vai substituir o egípcio Yoannis Lahzi Gaid, secretário pessoal do papa desde abril de 2014, no que é “uma alternância normal no cargo”, explicou o diretor dão gabinete de assessoria de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

Gaid manterá a sua posição atual como membro do Alto Comité para a Fraternidade Humana, o órgão que promove o “Documento sobre Fraternidade Humana pela Paz Mundial e Coexistência Comum”, assinado em fevereiro do ano passado em Abu Dhabi pelo papa Francisco e o imã de Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb.

O novo secretário pessoal do papa nasceu em Catanzaro, na Itália, em 25 de abril de 1979 e foi ordenado sacerdote em 19 de março de 2011.

Estudou na Academia Eclesiástica Pontifícia e foi secretário da Nunciatura Apostólica na Indonésia e da Missão Permanente da Santa Sé no Conselho da Europa em Estrasburgo, passando depois para a secção de Relações com os Estados do Secretário de Estado.

Fabio Salerno irá trabalhar com o secretário do papa, o padre uruguaio Gonzalo Aemilius, que, em janeiro passado, substituiu o argentino Fabián Pedacchio Leániz.