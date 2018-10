Papa canoniza mártir salvadorenho Oscar Romero e papa Paulo VI

As mais lidas

Foi beatificado em outubro de 2014 e é lembrado como o papa que disse “não” à pílula contracetiva em 1968, suscitando reações muito negativas, até no seio da igreja.

Apelidado ‘a voz dos sem voz’, era, mesmo não sendo teólogo, adepto da teologia da libertação, uma corrente nascida na América Latina. Foi assassinado durante uma missa por um comando da extrema-direita a 24 de março de 1980, no início de uma guerra civil (1980-1992) que fez cerca de 75 mil mortos e sete mil desaparecidos.

Descrito como um homem simples e próximo do povo, Oscar Romero, nascido em 1917, foi defensor dos camponeses sem terra, provocando a cólera dos setores mais conservadores de El Salvador.

Foram igualmente canonizadas as freiras Nazaria de Santa Teresa de Jesus March, espanhola, e Maria Catalina Kasper, alemã, os padres italianos Francesco Spinelli e Vincenzo Romano e o laico italiano Nunzio Sulprizio.

O papa Francisco canonizou este domingo o arcebispo salvadorenho assassinado em 1980 Oscar Romero e o papa italiano Paulo VI, numa cerimónia na praça de São Pedro no Vaticano.

