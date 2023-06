Papa aconselhado a não celebrar Angelus em público no domingo

"Nos últimos dias suspendeu-se todo tratamento por via venosa e alimenta-se com uma dieta semilíquida. Está apirético (sem febre) e hemodinamicamente estável. As análises de sangue e a radiografia ao tórax pós-operatória estão boas", explicou Alfieri, em conferência de imprensa no Hospital Gemelli, em Roma.

No entanto, face à necessidade de garantir a cicatrização ideal da malha implantada para reparação dos músculos do abdómen, os médicos aconselharam-no a não fazer esforços e a não aparecer em público para celebrar o Angelus a partir do hospital, como fez na anterior hospitalização, em julho de 2021, após a operação ao cólon.

“Por conselho da equipa médica e do assistente pessoal de saúde, e como recomendam os tempos normais de recuperação pós-operatória em cirurgias deste tipo, amanhã o Papa rezará em privado a oração do Angelus, unindo-se espiritualmente, com afeto e gratidão, aos fiéis que queiram acompanhá-lo onde quer que estejam”, anunciou o Vaticano, em comunicado.