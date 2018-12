Papa acende círio pela paz na Síria e pelo fim dos conflitos no mundo

As mais lidas

O projeto visa distribuir alimentos, remédios e leite em pó para as crianças na Síria, ajudar a pagar os alugueres e o combustível para aquecimento, a reconstrução de casas de famílias de refugiados e templos cristãos, bem como apoiar os sacerdotes e religiosos.

A AIS participa nesta iniciativa com uma campanha internacional de angariação de fundos, através dos seus 23 núcleos nacionais, para financiar um plano de ajuda de emergência, reconstrução e assistência pastoral de cerca de 15 milhões de euros. Um valor que será somado aos mais de 29 milhões de euros doados pela AIS desde o início do conflito na Síria, em 2011, noticiou a agência de notícias Efe.

"Que a chama da esperança chegue a todos os que nestes dias sofrem conflitos e tensões em diferentes partes do mundo", acrescentou o pontífice da Igreja Católica.

"Que esta luz de esperança dissipe a escuridão da guerra! Vamos orar e ajudar os cristãos a permanecer na Síria e no Médio Oriente, como testemunhos da misericórdia, perdão e reconciliação", declarou o papa.

Francisco acendeu a vela perante os fiéis que o escutavam na praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano, depois da oração do “Angelus” e de ter feito um apelo à paz, tendo pedido perdão a Deus por "aqueles que fazem a guerra e constroem armas concebidas para destruir”.

