O destaque fotográfico do jornal vai para uma falha técnica no Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) de Ponta Delgada, que alterou o resultado de nove testes à Covid-19.



"Lavoura pressiona governo a intervir no preço do leite" e "Condenado a seis anos de prisão por tentativa de homicídio", são outros destaques do jornal.