PAN apela ao voto porque "não basta gostar, é preciso votar"

Numa manhã passada na cidade do Porto, Inês Sousa Real defendeu que este distrito “tem de ter uma voz verde, uma voz que de alguma forma se traduza nas causas” que o partido representa na Assembleia da República.

Questionada pelos jornalistas sobre o objetivo do PAN de ter um grupo parlamentar e sobre a importância do distrito do Porto para alcançar esse propósito, Inês Sousa Real disse que “essa voz do PAN [na Assembleia da República] far-se-á com uma voz eleita pelo distrito de Porto”.

A porta-voz do PAN falava aos jornalistas numa manhã dedicada a negócios locais de economia verde e sustentáveis, com visita às lojas Zero Plástico e Xaile d' Avó, no Porto.

“Temos de trabalhar para esse objetivo. Ninguém na Assembleia da República trabalha as matérias de proteção animal, ambiental, de direitos humanos essenciais e da própria coesão territorial como o PAN tem trabalhado ao longo destes anos e, com um grupo parlamentar, teremos muito mais força para dar voz aos territórios, ao distrito do Porto”, referiu a candidata às eleições legislativas.