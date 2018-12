Pais de crianças com deficiência sem bolsas ocupacionais

As mais lidas

Destaque fotográfico para a família de João Pedro, um jovem de 15 anos, com uma doença rara que procura apoios para comprar uma carrinha adaptada para levar o filho para a escola.

O primeiro período está a chegar ao fim e as bolsas para encarregados de educação que acompanham a tempo inteiro os filhos com deficiência na escola, ainda não foram pagas. Governo diz que vai pagar em breve.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok