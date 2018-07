Painel de azulejos sobre vitória a ataque de piratas inaugurado domingo no Corvo

Numa nota enviada às redações, o executivo explica que além do painel de azulejos alusivo a Nossa Senhora dos Milagres, é também lançada a obra de banda desenhada "A ilha do Corvo que venceu os piratas".

"O painel e o livro, ambos com desenhos da autoria de José Ruy, relembram o relato da vitória da comunidade corvina, atribuída à intervenção de Nossa Senhora dos Milagres, sobre os piratas que atacaram a ilha em 1632", salienta.

As duas obras são inauguradas pela direção regional da Cultura, através do Ecomuseu do Corvo, em conjunto com a Câmara Municipal do Corvo, no domingo, às 20h30 .



Para a realização destas duas obras, o autor José Ruy contou ainda com o contributo da população local, que participou "ativa e diretamente no recontar da sua história, no contexto da partilha e consciencialização comunitárias que caracterizam a missão do Ecomuseu do Corvo".

José Ruy, técnico de artes gráficas, decorador, autor de banda desenhada, ilustrador e pintor, colaborou em diversas revistas com ilustrações, contos e banda desenhada.

Em 1983 adaptou "Os Lusíadas" para banda desenhada.

De acordo com a Direção Regional da Cultura, o seu espólio de originais, esboço, pranchas de banda desenhada e algum material litográfico histórico foi doado ao Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem, na Amadora, encontrando-se preservado na Bedeteca desta cidade.