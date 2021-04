Paços de Ferreira com “aumento significativo" de casos passa a risco amarelo

“Três semanas após a implementação da Matriz de Risco, que conjuga os dados relativos à incidência cumulativa a 14 dias por 100 mil habitantes e o Risco de transmissibilidade (Rt) a 7 dias, podemos verificar que o concelho de Paços de Ferreira sofreu um aumento de ambos os indicadores, e com essa aceleração passa para o quadrante amarelo da transmissibilidade, com uma incidência muito próxima do limite superior”, refere uma publicação na página oficial do município na rede social Facebook.

Contactada pela agência Lusa, fonte do município explicou que em 31 de março, último dia com dados oficiais disponibilizados, havia 62 pessoas infetadas com a covid-19, sendo que 30% “tiveram origem num surto numa fábrica de estofos” situada no concelho.

A autarquia salienta que esta unidade fabril “foi imediatamente identificada, estando o surto controlado” na fábrica “e a ser acompanhado por elementos das brigadas municipais e pelas autoridades de saúde pública locais”.

A fonte do município acrescenta que o surto, “cuja cadeia de transmissão está controlada, fez com que o número de casos no concelho alterasse a média de 2, 3 casos por dia”.

Em 31 de março, de acordo com os índices da Direção-Geral da Saúde (DGS), o concelho de Paços de Ferreira tinha 110 casos por 100 mil habitantes, passado a representar a “a maior taxa de transmissão” entre o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Vale do Sousa Norte, que abrange ainda os concelhos de Lousada e de Felgueiras.

O município de Paços de Ferreira aguarda pelos dados relativos aos primeiros dias de abril, que serão conhecidos no início da próxima semana, para se perceber se a “disseminação comunitária” já foi controlada.

Na nota publicada na página oficial do Facebook, o município deixa ainda um pedido à população.

“Mais que nunca, os comportamentos individuais têm um reflexo direto na forma como todo o concelho poderá avançar para o desconfinamento. Esta Páscoa lembre-se deste facto e evite comportamentos de risco. Comemore esta quadra apenas com o seu agregado familiar”, apela.

“A forma como as empresas e a economia do concelho reabrirão dependem de todos, e a manter-se esta tendência, pode vir a ser atrasada, agravando ainda mais a sua situação”, adverte a autarquia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.839.051 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.875 pessoas dos 823.142 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.