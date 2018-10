Owen Wright 'atira' português Miguel Blanco para fora do Meo Rip Curl Pro Portugal

As mais lidas

O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal prolonga-se até 27 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche.

A experiência do atual número seis mundial acabou por vir ao de cima na segunda bateria, que até chegou a ter o português a liderar, mas os 7,73 pontos (3,70 e 4,03) amealhados não foram suficientes para levar a melhor sobre os 9,33 (6,00 e 3,33) de Wright, que avançou assim para a terceira ronda.

O surfista português Miguel Blanco, convidado do Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial, saiu esta terça-feira da competição em Peniche, ao ser eliminado na segunda ronda pelo australiano Owen Wright.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok