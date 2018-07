OVGA edita três livros sobre os Capelinhos

As mais lidas

O segundo livro, em colaboração com o Museu Carlos Machado, é da autoria de Luis Arruda e intitula-se 'Descobrimento Científico dos Açores - do vulcão dos Capelinhos ao Instituto Universitário dos Açores'.

Em setembro sairá um livro de homenagem a Raquel Soeiro de Brito, a primeira cientista a desembarcar na ilhota dois Capelinhos, diz nota de imprensa. A obra contará com fotos inéditas da US Airforce.

