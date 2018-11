Osama Rashid diz que "Sporting é um dos grandes", mas que jogo é "para ganhar"

O médio Osama Rashid afirmou que o "Santa Clara vai jogar para ganhar" no jogo de domingo com o Sporting, o primeiro da época com um dos três ‘grandes’ na I Liga de futebol.

“Todos os jogos em casa são para ganhar. Sabemos que o Sporting é um dos grandes clubes de Portugal, uma equipa com muita qualidade, mas também uma equipa com pontos fracos, e nós vamos entrar para ganhar", afirmou Rashid, aos jornalistas, no Estádio de São Miguel.

O jogador iraquiano, de 26 anos, considera que o "ataque" é o ponto forte da equipa ‘leonina’ e antevê uma partida de qualidade, em Ponta Delgada.

“O Santa Clara vai jogar para ganhar, com muita pressão, e acho que vamos ter um grande jogo, entre duas equipas que gostam de jogar futebol positivo, futebol ofensivo”, destacou.

Osama Rashid que tem dado nas vistas na presente temporada, com três golos marcados e quatro assistências, mostrou-se satisfeito com o percurso feito na equipa açoriana, que regressou este ano à I Liga de futebol, após 15 anos de ausência.

“Estou feliz com o que consegui até agora, mas isso é também um trabalho de equipa, e agora estou a trabalhar para melhorar. O meu objetivo é ajudar a equipa e, pessoalmente, ser melhor jogador e ganhar experiência de I Liga”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de jogar noutra equipa, nomeadamente do campeonato português, Osama Rashid confessou que em Portugal não tem qualquer preferência.

"Agora, o meu pensamento é com o Santa Clara, mas, como outros jogadores, eu também tenho ambições para dar o salto, mas, em primeiro lugar, agora é o Santa Clara", frisou.

O jogador iraquiano, que chegou ao Santa Clara na época 2016/2017, renovou, entretanto, contrato até 2021.

O Santa Clara defronta o Sporting no domingo pelas 16:30 locais (17:30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

As duas equipas estão separadas por apenas dois pontos, com o Sporting em quinto lugar, com 16 pontos, e o Santa Clara em sexto, com 14.