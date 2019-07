Os 30 anos da Festa do Chicharro bateu todos os recordes

A enchente de público no primeiro dia de evento antevia que os dois dias seguintes seriam por igual e foram. Por isso mesmo a organização, a Associação Cultural e Desportivo Maré Viva, faz balanço muito positivo: “Não podíamos estar mais satisfeitos, com sabor a missão cumprida porque era uma edição muito especial e logo na quinta-feira começamos a ver que a festa ia correr muito bem. Tivemos a melhor quinta-feira de sempre. Continuamos no dia a seguir a bater recordes e tivemos a melhor sexta-feira de sempre e no sábado tivemos o melhor dia da história da Festa do Chicharro, a maior enchente, o melhor espetáculo, o melhor ambiente”, disse Ruben Melo, presidente da associação.







Daniela Mercury, que atuou no sábado e está habituada a tocar para multidões, “ficou fascinada com o nosso público. O recinto esgotou por completo e foi muito bonita a proximidade entre a artista e público. Foi algo incrível que não é muito fácil explicar por palavras”, disse para acrescentar que “foi um dia incrível que ficará para sempre na memória de todos os envolvidos na organização e mais ainda mais na memória de todos os festivaleiros”.





Os autocarros também “funcionaram na perfeição, as entradas no recinto igualmente, mesmo a nível de ocorrências por parte das forças de segurança foram muito perto de zero. Não é fácil ter uma edição com tanta gente, que esgotamos por completo e as ocorrências serem poucas ou nenhumas, ou seja, as pessoas vieram para a Ribeira Quente para se divertirem”.