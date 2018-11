Os 100 melhores atletas a correr no ponto mais ocidental da Europa

Mas vamos aos números: 35,9 quilómetros entre a Fajã Grande e a vila de Santa Cruz das Flores; 2140 metros a subir e 2120 a descer; e 100 atletas, apurados de todas as zonas de competição (Norte, Centro, Sul, Madeira e Açores). O percurso inicia-se de fronte para o ilhéu do Monchique, o ponto mais ocidental da Europa, passa pela Fajãzinha antes de virar para norte, rumo a Ponta Delgada pela costa. Dai, os corredores seguem para a vila de Santa Cruz das Flores, sempre junto ao mar.

De acordo com Mário Leal, do ATR, serão os 100 melhores atletas a nível nacional aqueles que vão estar nas Flores. “O lote de corredores foi encontrado depois das 40 provas realizadas ao longo do ano, com cada região a apurar 20 atletas, 10 masculinos e 10 femininos. Entre eles, vamos ter três elementos da Seleção Nacional de Trail”, explicou o organizador.

Quanto à escolha da ilha das Flores, Mário Leal diz que vem no seguimento dos restantes eventos que a ATR tem vindo a fazer nas outras ilhas do arquipélago.



Desafiado pelo Governo Regional a trazer a modalidade até ao Grupo Ocidental, Mário Leal respondeu afirmativamente: “Em conversa com as entidades nacionais que gerem a modalidade, elas também aceitaram o desafio, o que nos permite ter uma grande projeção, lançando as bases futuras para a manutenção de um evento de trail run nas Flores, que tem excelentes condições para este desporto”