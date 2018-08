Orquestra Sinfónica Juvenil realiza três concertos no âmbito do seu estágio nacional

Na sequência do seu estágio nacional, a Orquestra Sinfónica Juvenil vai realizar três concertos no concelho de Ponta Delgada, entre os dias 7 e 9 de agosto.



Desta forma, no dia 7 de agosto, pelas 21h30, a Orquestra Sinfónica Juvenil leva a cabo o primeiro concerto, na Igreja do Colégio dos Jesuítas, em São Sebastião.

No dia seguinte, deslocam-se à Igreja de São Nicolau, nas Sete Cidades, pelas 17 horas e no dia 9 de agosto, pelas 21h30, actuam na Igreja de Santo António, na freguesia de Santo António.



Segundo nota, o estágio resulta de uma parceria entre o Conservatório Regional de Ponta Delgada e a Orquestra Sinfónica Juvenil de Lisboa, iniciada em 1991, e que nos últimos anos tem sido realizado com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada.



O estágio será, uma vez mais, orientado pelo maestro inglês C. Bochmann, e envolve 13 alunos da Orquestra Sinfónica Juvenil e cerca de 30 alunos de cordas e coro do Conservatório Regional de Ponta Delgada.