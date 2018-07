Orquestra Ligeira de Ponta Delgada em concertos

As várias freguesias do concelho de Ponta Delgada vão acolher, entre sexta feira, dia 13 de julho e até meados de setembro, concertos levados a cabo pela Orquestra Ligeira de Ponta Delgada, agendados para as 21h30.

Segundo nota da autarquia, esta sexta feira, o Jardim da Igreja de Santa Bárbara recebe a Orquestra Ligeira de Ponta Delgada, enquanto que no dia 2 de agosto o concerto será no Jardim Artur Amorim da Câmara, nas Capelas.

A 10 de agosto, a Orquestra vai até aos Mosteiros e ao Largo da Igreja, e a 30 de agosto a São Vicente Ferreira, mais precisamente no Jardim Morgado Barbosa.

A 31 de agosto, a Orquestra Ligeira de Ponta Delgada atuará no Largo da Igreja da Covoada. Em setembro e no dia 13 de setembro, o concerto será na Candelária, nomeadamente na Sede da Filarmónica Nossa Senhora da Estrela.

No dia 20 do mesmo mês a Orquestra Ligeira atuará no Largo da Igreja dos Fenais da Luz e a 21 nos Ginetes (Largo do Tanque).

O reportório dos concertos é composto por mais de quarenta temas e conhecidos, como por exemplo ‘Cacilheiro’, ‘Gaivota’, Variações Medley, ‘Pica do 7’, ‘A Minha Música’, ‘Sol de Inverno’, entre muitos outros.

Acrescenta a nota que esta iniciativa está inserida na consolidação da política de descentralização cultural que tem vindo a ser levada a cabo pela Câmara Municipal de Ponta Delgada.