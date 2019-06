Orquestra Gulbenkian realiza concertos nos Açores

Concertos terão lugar a 19 e 20 de setembro, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, e também a 21 do mesmo mês, na Praia da Vitória, sempre pelas 21h30.

A Direção Regional da Cultura, em parceria com o Teatro Micaelense e a Cooperativa Praia Cultural, leva a cabo nos próximos dias 19 e 20 de setembro, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, e também a 21 do mesmo mês, no Auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, sempre pelas 21h30, a realização de três concertos pela Orquestra Gulbenkian, dirigidos pelo maestro José Eduardo Gomes.

Em termos de repertório, os concertos - inseridos no âmbito da Temporada Artística 2019 - incluirão peças de Rossini, Mendelssohn-Barthóldy, Beethoven, Bach e Mozart.*





