O Centro Municipal de Actividades Culturais de Nordeste, acolhe, no próximo sábado, dia 27 de outubro, pelas 18 horas, o concerto anual da Orquestra de Violas da Terra da Ilha de São Miguel.

O concerto conta com a presença de cerca de três dezenas de tocadores, com idades dos 11 aos 70 anos, oriundos das diversas escolas de violas de São Miguel, de grupos folclóricos ou até músicos que aprenderam a tocar sozinhos ou com familiares e amigos.

Junta-se à Orquestra: Carolina Constância no Violino, Eduarda Braga na voz, Gianna de Toni no Contrabaixo e Sílvia Oliveira na Flauta. O Concerto conta com a direcção musical de Rafael Carvalho.





O evento é de entrada livre.