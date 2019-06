Orlando Duque falha etapa no ilhéu de Vila Franca do Campo

Fã e admirador confesso da etapa portuguesa do Red Bull Cliff Diving que desde 2012 tem lugar no ilhéu de Vila Franca do Campo, Orlando Duque é a principal ausência na terceira ronda do circuito que visita a Região na próxima semana.



No ano passado o atleta colombiano sofreu uma queda no decorrer da prova açoriana, antes do início da segunda ronda de saltos, tendo desistido da prova e falhado algumas das etapas seguintes do calendário. Esta situação afastou a lenda do cliff diving do quadro de atletas permanentes do circuito e o seu estatuto de wildcard em 2019 faz com que falhe alguns eventos.





